Çelik: Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik füze saldırılarıyla ilgili "Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.
- Çelik: Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz
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