Çelik: Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;
Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan’ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya’da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan’a destek verenler geçmişte Avrupa’nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor.
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Ödül Töreni'nde konuştu
- Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkan Erdoğan'dan "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" paylaşımı
- İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
- Çelik: Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor
- Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı