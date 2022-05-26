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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 18:32:00

İsrail basını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretini manşetlere taşıdı

Kaynak: AA

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"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi ziyaret" İsrail basını Çavuşoğlu'nun ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyareti bu manşetle duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyaret İsrail basınında gündem oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti medyada da geniş yer buldu. İsrail medyası ziyareti tarihi olarak nitelendirirken, dışişleri bakanının ilişkilerin İsrail - Filistin meselesinin çözümüne katkı sağlayacağına dair mesajlarını manşetlerine taşıdı.

Times of Israel gazetesi haber sitesi, iki ülke Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinin uzunluğuna dikkat çektiği haberine dönüm noktası başlığı attı. i24 Kanalı da Çavuşoğlu'nun ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN İSRAİL ZİYARETİ

Maariv gazetesi de, ziyaret için "Türkiye Dışişleri Bakanı tarihi bir ziyaretle İsrail'de" başlığını kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayında Ankara'ya yaptığı ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı,

iki ülke arasında ilişkilerdeki normalleşme sürecine dikkat çekti.

Haaretz gazetesindeki haberde de, Çavuşoğlu'nun Filistin-İsrail sorununun çözümü hakkındaki açıklamaları ön planda.

Haberde, Çavuşoğlu'nun iki devletli çözüm vurgusu yapan açıklamaları hatırlatıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Haaretz gazetesi
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