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25 Ekim 2020 Pazar 11:26:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 11:38:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Wilders'a tepki: Artık dur demenin zamanı gelmiştir

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Hollandalı aşırı sağcı parlamenter Geert Wilders'ın paylaşımına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir" dedi

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