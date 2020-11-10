Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik: Masada ve sahada önemli bir kazanım

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.



Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.