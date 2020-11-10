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10 Kasım 2020 Salı 10:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:00:00

Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik: Masada ve sahada önemli bir kazanım

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ın sahada ve masada önemli bir kazanım elde ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." dedi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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