Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye çok net 'Göçmen Mutabakatı' mesajı: Bu anlayışı kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında Kabil Havalimanı ile ilgili soruya yanıt verdi, "Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle iş birliği talebi var." dedi.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan'ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

AB- TÜRKİYE GÖÇ MUTABAKATI

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.

"BİZ BU ANLAYIŞI KABUL ETMEYİZ"

Göçmen mutabakatının güncellenmesi konusu ile ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu AB'ye çok net mesaj gönderdi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği yükümlülüklerini yerine getirmedi. Birçok konuyu kapsayacak şekilde güncellememiz lazım. Afganlar karşılığında para verelim, sizin ülkenize gelsinler gibi bir anlayış olursa biz bunu kabul etmeyiz. AB'nin biz para veririz bu iş çözülür anlayışından vazgeçmesi, gerçekçi çözümler üretmesi lazım." dedi.

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