Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan ile normalleşme' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz."

"LİBYA'DAN HEYET GELECEK"

"Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek."

"YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor."

"KITA SAHANLIĞIMIZA GELEN GEMİLERİ ENGELLEDİK"

"Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik. Daha önce söylediğimiz gibi saha ise saha, masa ise masa. Hepsine varız."

"KIBRIS MESELESİNDE DE EZBER BOZAN POLİTİKAMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çözüm ancak KKTC'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin haklarının tanınmasıyla mümkündür. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek yok. Yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor."

AB İLE İLİŞKİLER

"AB ile ilişkilerimizi tam üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündemle ilerletmek için siyasi irade bizde mevcut. Maalesef bazı üyelerin engellemesi nedeniyle AB benzer bir irade ortaya koyamıyor. Yine de 2021 yılında bu yıl içinde iklim, göç, güvenlik ve sağlık alanlarında 3 yeni yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurduk ve ilk toplantıları yapıldı."

"NATO'nun yeni stratejik konseptinin hazırlanmasına büyük katkı sağlıyoruz"

"NATO geleceğe kendini adapte etmeye çalışıyor ve NATO'nun yeni stratejik konseptinin hazırlanmasına Türkiye olarak büyük katkı sağlıyoruz. Fransa ile üst düzey diyaloğumuzu tekrar başlattık. Almanya ile yeni kurulan hükümetle aynı anlayışla çalışmaya devam etmek istiyoruz.

ABD İLE İLİŞKİLER

"ABD ile bir taraftan aramızdaki sorunları çözmek için çaba sarfedeceğiz, diğer taraftan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil iş birliğimizi değişik alanlarda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinde bir stratejik diyalog mekanizması kurulması kararlaştırılmıştı. Blinken ile bu konunun detaylarını birlikte çalıştık."

"Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz"

"Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor."

"43 ÜLKEDE FETÖ İLTİSAKLI OKULLARIN FAALİYETLERİ TAMAMEN VEYA KISMEN SONA ERDİ"

"Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz."