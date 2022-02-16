Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı iletti.

KKTC Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı iletti." ifadesine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajlarla, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Bayramov'a teşekkür mesajında "Jeyhun kardeşime geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyor, dualarında bizi eksik etmeyen Azerbaycanlı kardeşlerime bu vesileyle selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Dussey'in Twitter hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajını alıntılayan Çavuşoğlu, "Kıymetli dostum Robert, geçmiş olsun dileklerin için teşekkürler. İşbirliğimiz sürecek, birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.