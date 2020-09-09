09 Eylül 2020 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 22:54:00
Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" açıklamasında bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.
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