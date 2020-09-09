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Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız

Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız

Kaynak: AA ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.