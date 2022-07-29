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29 Temmuz 2022 Cuma 19:54:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 20:46:00

Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, (Alman mevkidaşı Baerbock'a) "Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan başlıkları şöyle:

Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim.

(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz.

"PROPAGANDALARA İNANIP TARAF TUTMAK DOĞRU DEĞİL"

Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil.

Uluslararası Hukuk çerçevesinde Yunanistan suçlu. Avrupa'nın önemli ülkelerinden olan Almanya, çözüm arayışında olmalıdır. Merkel döneminde bu böyleydi. Almanya'nın dengeli bir tutumu vardı.

Almanya'nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumasını istiyoruz.

Yunanistan, iyi propaganda yapar. Geri itmeler kabul edilir değil. İnsanlar ölüme terk ediliyor. Göçmen konusu uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de düşünüyoruz. Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Terör örgütleri
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