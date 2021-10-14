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14 Ekim 2021 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 18:28:00

Çavuşoğlu: Taliban heyetine tavsiyelerde bulunduk

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik." ifadesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler." dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı taliban afganistan
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