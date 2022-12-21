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21 Aralık 2022 Çarşamba 15:42:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 15:42:00

Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılarya binası açılış törenine katıldı.

Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, açılışa ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Senegal'in, Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Senegal
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