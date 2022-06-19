Türkiye'den kritik anlaşma imzalar atıldı

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19 Haziran 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 13:30:00

Bakan Çavuşoğlu: Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında “Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile turizm gelişecek” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile Turizm gelişecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz
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