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02 Mart 2023 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 18:09:00

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çok sayıda mevkidaşı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ile ayrı ayrı görüştü.

İkili görüşmelere dair Twitter hesabından paylaşımlar yapan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed ile ekonomik işbirliğimiz başta ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'le NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki durumu görüştüklerini aktardı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile görüşmesinde ulaştırma işbirliğinin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yla da bölgesel konuların görüşüldüğü bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic-Radman ile Balkanlar'daki son durumu ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, BAE, Brezilya, Sri Lanka, İspanya ve Hırvatistanlı mevkidaşlarına Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği destek için teşekkür etti.

Etiketler : Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları

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