Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin temasları kapsamında Ramallah'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Abbas'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli lideri Türkiye'ye davet etti.

ÇAVUŞOĞLU İSRAİL'DE TEMASLARDA BULUNACAK

Ramallah ziyaretinde Abbas ile görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.