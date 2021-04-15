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15 Nisan 2021 Perşembe 19:17:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 20:45:00

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunan Yunan meslektaşına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. İthamları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"DOĞU AKDENİZ'DE HER ZAMAN HAKÇA PAYLAŞIMDAN YANAYIZ"

"Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz."

"(Türkiye- Yunanistan ilişkileri) Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır."

"Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır."

Dendias: Türkiye ile pozitif gündem oluşturmak istiyoruz

Nikos Dendias'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz"

"Kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor."

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Dendias'ı, Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ziyaretin dün planlandığını fakat dünkü NATO toplantıları nedeniyle bugün yapıldığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Türkiye-Yunanistan arasında diyalog kanallarının tekrar canlandırılmasını çok olumlu bulduklarının altını çizerek, söz konusu ziyaretin anlamının büyük olduğunu ifade etti.

"(Yunanistan'la) Sorunların, iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz." diyen Çavuşoğlu, sorunlara 3. taraflar üzerinden çözüm aramanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden de uzak durulmalıdır. Bugün bunları enine boyuna değerlendirme imkanımız oldu." diye konuştu.

Görüşmelerde, hem Türkiye hem de Yunanistan'daki azınlıklar konusunun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur ve refah içinde olması bizlerin de yararınadır ve olumlu yansımaları olacaktır." dedi.

"Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedir"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de kendi belirlediği ve Birleşmiş Milletler'e (BM) kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizerek, yine Türkiye'nin bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin hakça paylaşım ve uluslararası hukuk konularını dile getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz'de) Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Bakan'a sert tepki: Türkiye'yi suçlarsanız cevabını veririz

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunan Yunan meslektaşına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, konuşmasında Yunanistan'ı itham edici söylem içinde bulunmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk fakat Nikos Dendias yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını, özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bizim bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım."

Etiketler : Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Yunanistan ilişkileri
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