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07 Nisan 2022 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 18:28:00

Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler olumlu atmosferi gölgeledi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buça Irpin'den gelen görüntüler müzakereleri, daha doğrusu oluşan göreceli atmosferi maalesef gölgeledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillerin görüntülerine ilişkin, "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntülerden duyduğumuz rahatsızlığı da kendisine söyledik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla gelişmeleri ele aldıklarını belirterek Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillerin görüntülerine ilişkin, "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntülerden duyduğumuz rahatsızlığı da kendisine söyledik." diye konuştu.

Türkiye-Mısır ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde bazı adımlar da atacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Mısır'ın daha önce karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çektiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke büyükelçiliklerinin maslahatgüzar seviyesinde temsil edildiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde görevli maslahatgüzarın görev süresinin dolduğunu ve yeni bir maslahatgüzar atanacağını belirterek "Karşılıklı büyükelçileri atama konusunda bir karar aldığımız zaman tabii ki büyükelçi atamasını da yapacağız ama şu andaki görevlendirme, maslahatgüzar seviyesinde." değerlendirmesini yaptı.

F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'ların satın alınmasıyla ilgili ABD ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde seyrettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu anlamda Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye yazdığı mektup önemli." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı konularda rahatsızlık duyduğunu, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yardım etmesi, eğitim ve silah vermesinden rahatsız olduklarını ve bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 marjında yaptıkları görüşmede, Biden'ın stratejik bir mekanizma kurulmasını önerdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'ın Ankara'ya geldiğini, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, "Dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için (ABD'li mevkidaşı) Antony Blinken beni 18 Mayıs'ta Washington'a davet etti. O toplantıda da dışişleri bakanları düzeyinde bunu ele alacağız, bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını, verimli geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu NATO
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