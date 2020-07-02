Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.
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