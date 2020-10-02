Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, gün içerisinde Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile de telefon görüşmesi yaptı.
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