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17 Temmuz 2022 Pazar 14:18:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 14:18:00

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı.

Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi.

Etiketler : ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV MİLLİ EĞİTİM
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