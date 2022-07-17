Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı.
Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi.
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