Esk rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması! Kendisini böyle savundu

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08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:59:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:59:00

Çarpıcı iddialar sonrası Süleyman Okudan'a soruşturma! Kendisini böyle savundu

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YÖK, Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Süleyman Okudan'ın, "girmediği 539 hayali ameliyatı üzerine yazdırarak döner sermayeden para aldığı" iddialarına soruşturma başlattı. Okudan suçlamaları, "İmzasız mektuplarla suçlanıyorum. Bunlar FETÖ taktiği” sözleriyle reddetti.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda, Selçuk Üniversitesi eski rektörü ve şu anda üniversitenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Süleyman Okudan ile ilgili "ameliyat yapmamasına rağmen bölümdeki hocaların yaptıkları ameliyatları ve işlemleri kendi üzerine yazdırarak göz kliniği üzerinden haksız kazanç elde ettiği, işlem kat sayısı daha yüksek olduğu için devletin çifte zarara uğratıldığı" iddiaları olduğuna dikkat çekildi.

RAPORUN DETAYLARI! YÖK SORUŞTURMAYA İZİN VERDİ

28 Nisan 2020'de YÖK'e sunulan raporda, "Prof. Dr. Okudan'a ait yıllık performans ödemesi yapılan ameliyat sayısı ile ameliyat defterinde adına kayıtlı ameliyat sayısı arasındaki farkın 539 ameliyata kadar yükselmesi, dikkat çekici ve izaha muhtaç bir durum" denilerek soruşturma açılması istendi. Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Raporda ayrıca, "Prof. Dr. Okudan'ın göz bölümünde terör estirerek, kendisine karşı çıkan hocalara mobbing uyguladığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak, "hastanede bir husumetin söz konusu olduğu, bunun mobbing boyutuna ulaşıp ulaşmadığının netleşmesi içinde soruşturma yapılması gerektiğine" dikkat çekildi. Raporun ardından YÖK, Okudan ile ilgili soruşturma izni verdi.

OKUDAN: BUNLAR FETÖ TAKTİĞİ

Eski rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların asılsız ve iftira olduğunu belirterek şunları söyledi: "İsimsiz, imzasız mektuplarla suçlanıyorum. Kimin yaptığını da biliyorum, bir rektör yardımcısı ile bir öğretim üyesi yapıyor. İsimsiz, imzasız mektupları 7 farklı kuruma göndermişler. Bunlar FETÖ taktiği. Bu kişilerle ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Savcılık soruşturma başlattı. Yapılan ameliyatlarda veya işlemlerde yanlış bir şey yok. Bütün üniversitelerde gönüllülük esasına göre bir havuz sistemi var. 5 bin küsur ameliyat yapılmış. Benim adıma yazılı ameliyat sayısı da doğal. Bütün üniversite hastanelerinde aynı sistem var. Ortada ne bir suç ne de suçlu var. Her yıl Sayıştay denetiminden geçiyoruz."

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