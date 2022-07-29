6'lı masa karıştı! 3 parti cepte 2'si mecbur

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29 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00

Çarpıcı iddia: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belli oldu, 6'lı masaya sunulacak

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP, altılı masaya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını getirmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu da partililere, "Masadaki üç genel başkan adaylığıma karşı değil, ikisi de ses çıkarmaz" mesajı verdi.

Muhalefetteki 6 partinin 28 Şubat'ta oluşturduğu 'altılı masa'dan 'ortak aday' çıkmaması, son haftalarda farklı seslerin yükselmesine neden oldu. Aynı durum, CHP için de geçerliydi, zira CHP'de de partinin adayının Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu, yoksa Ankara ve Istanbul büyükşehir belediye başkanlarından biri mi olacağı konusunda mutabakat yoktu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, hafta başında "İttifakın kurucusu Kılıçdaroğlu'dur; CHP'nin uzlaştığı aday da Kılıçdaroğlu'dur" sözlerini duyunca, CHP'nin masaya Kılıçdaroğlu adını getirip getirmeyeceğini araştırdım.

CHP'li eski ve 'muvazzaf' milletvekilleri arasında yaptığım yoklama, Kılıçdaroğlu'nun hem 'adaylık tartışmalarıyla masanın dağılmaması' hem de 'kendi adaylığını kabul ettirme' adına ön alma girişimide bulunacağını gösterdi.

AĞBABA, İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYORDU

Veli Ağbaba'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi önemli, çünkü Ağbaba, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Malatya'da miting yaptırmış ve destek sunmuştu. Ağbaba'nın bugün, tam ifadesiyle, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar üzerinde uzlaşılan aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" sözleri, iki önemli aşamaya işaret ediyor':

1- CHP'de 'adaylık' konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri artık listede yok. Bunda, İmamoğlu'nun İstanbul'daki 3 yıllık performansı, krizlere tatildeyken yakalanması, Karadeniz seyahati ve seçmenlerine karşı tavrı da etkili oldu.

2- CHP, genel başkan yardımcısının ağzından, adaylık konusunda 'parti içi uzlaşma'nın sağlandığını ilan etti ve 'ortak aday' önerisi olarak altılı masaya getirileceğini ima etti.

"KEMAL BEY 'ADAYIM' DEDİ"

Peki Kılıçdaroğlu ikinci aşamaya geçişle ilgili ne düşünüyor, bir adım atacak mı?

Kılıçdaroğlu, daha önce de genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin ağzından adaylığını açıklatmış, parti bayraklarının, logolarının olmadığı 'kendi adıyla' mitingler düzenlemişti. Konuşmalarında 'biz'li değil, 'ben'li ifadeler kullanmayı tercih ederek, 'adaylık' imasını güçlü tutuyor.

CHP'li kaynaklarıma, özellikle de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bildiğim isimlere iki soru sordum:

"Kemal Bey aday olacak mı?"

Kaynaklarımdan birinin ifadesi aynen şöyle oldu: "Kısa süre önce Sayın Genel Başkan ile çay içtik. Net ifadeyle 'aday benim' dedi."

"Peki bunu sadece kendi niyeti ve kararı olarak mı söyledi, yoksa altılı masada da karşılığı var mı?"

Onun cevabı daha ilginçti:

HDP'NİN ADAYI DA KILIÇDAROĞLU

Kaynaklarıma, Millet İttifakı ve altılı masanın gizli ortağı konumundaki HDP'nin Kılıçdaroğlu'na bakışını da sordum.

Genel kanaat, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu 'destek verilebilir, oy yönlendirmesi yapılabilir' olarak değerlendirdiği yönünde.

HDP kanadında ise açıktan Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeme konusu henüz netleşmedi. CHP'liler de HDP'nin açık desteğinin 'yararlı olup olmayacağı' konusunda tereddütlü.

Etiketler : 6lı masa chp iyi parti hdp
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