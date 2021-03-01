Çareyi yabancı ülkelerde arıyorlar: Türk İHA'larını Ruslar bile durduramadı

"Türk İHA'larını Ruslar bile durduramadı, biz nasıl yapacağız"

2021 yılında envantere girecek AKINCI Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Karabağ'da başarı elden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI'nın test aşamalarını yakından eden Yunan basını, Atina'nın Türk insansız hava araçlarına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.



TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARE ARIYORLAR

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı "IDEX 2021" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete dikkat çekti.

BAYRAKTAR TB2'LERİ RUSLAR BİLE DURDURAMADI

Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

Star.com.tr