  • BIST
    1517.08
  • Dolar
    7,2401
  • Euro
    8,7320
  • Altın
    405,3090
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türk İHA'larını Ruslar bile durduramadı, biz nasıl yapacağız"
Gözler o toplantıda...
"Tayyip Bey'le görüştükten sonra çocuklarımla tehdit edildim"
Herkes kendi işinin patronu olabilir!
Mestan Özcan'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı grup hükümet binasını bastı
Ekonomide sevindiren gelişme!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
Kıbrıs'ta özlem giderdi
Demet yine taşladı
Paranoyasız tatil dileği
Okumak için engel tanımadı
Tahta kayaklara veda şovu
Aşk Yolu'nda doğaya saygısızlık
Amerikalı doktordan ilginç iddia: Çay içmek koronavirüsten koruyor
Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var
Setten sete koşuyor
Saçlarını 500 bin TL'ye sigortalatıyor
Program sunacak
100 bin TL'lik Sezen kreasyonu!
Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması
Tatil için geldim evlendim
Murat da o evi terk ediyor!
Yunanistan'da Türkiye paniği!
01 Mart 2021 Pazartesi 17:04:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 17:04:00

Çareyi yabancı ülkelerde arıyorlar: Türk İHA'larını Ruslar bile durduramadı

ABONE OL

Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

2021 yılında envantere girecek AKINCI Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Karabağ'da başarı elden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI'nın test aşamalarını yakından eden Yunan basını, Atina'nın Türk insansız hava araçlarına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.

TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARE ARIYORLAR

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı "IDEX 2021" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete dikkat çekti.

BAYRAKTAR TB2'LERİ RUSLAR BİLE DURDURAMADI

Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

Star.com.tr

Etiketler : türk iha siha rusya bayraktar tb2
Yalnız ve yorgun

Yalnız ve yorgun
Kick boks yaparken nazara geldi

Kick boks yaparken nazara geldi
Hayatı festivale çevirelim

Hayatı festivale çevirelim
Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi

Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi
Sokak çalgıcıları evinde misafir

Sokak çalgıcıları evinde misafir
Nazar korkusunu yendi

Nazar korkusunu yendi
‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık

‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık
2 bin 400 liraya saçını bağladı

2 bin 400 liraya saçını bağladı
Hedef yurtdışı

Hedef yurtdışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER