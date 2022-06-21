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21 Haziran 2022 Salı 22:14:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 22:14:00

Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyardan gitmeyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, yeni mezunlarını verdi. Okul birincisi Merve Nur Uçar, kürsüye çıktı ve bir konuşma yaptı. Sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu.

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Uçar yaptığı konuşma ile törene damgasını vurdu.

"ÜLKEYİ, BU TOPRAKLARA BORCUNU ÖDEYENLER KALKINDIRACAK"

Çapa Tıp Fakultesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Uçar, törende şu ifadelere yer verdi:

"Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda... Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak."

Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Etiketler : Mervenur Uçar Çapa Tıp Fakultesi İstanbul Üniversitesi
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