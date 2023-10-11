Canlı yayında sıcak anlar! 24 TV ekibi Hamas'ın roket saldırısını böyle görüntüledi
Hamas, çatışmaların 5. gününde İsrail'i roket yağmuruna tutarken 24 TV ekibi roket saldırısını canlı yayında görüntüledi. Saldırı anında sirenler çaldı, Demir Kubbe devreye girdi. Sonrasında roketlerin düştüğü noktalara giden 24 TV ekibi Hamas'ın tekrar başlattığı füze saldırısını ekranlara taşıdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken 24 TV ekibi Aşkelon'dan bölgedeki yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
Bölgedeki hareketli anları ekrana taşıyan 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Hamas'ın Gazze'den İsrail karşı başlattığı roketli saldırıları canlı yayında izleyicilere aktardı. Hamas'ın roket yağmuru canlı yayına yansırken Demir Kubbe sirenlerle birlikte devreye girdi.
24 TV ekibi sonrasında roketlerin düştüğü noktalara giderek füze saldırının İsrail tarafına verdiği hasarı kayda aldı. O anda Demir Kubbe sirenleri tekrar devreye girdi. Hamas yeni bir roketli saldıra geçti. Yaşanan patlamalar canlı yayına yansıdı.