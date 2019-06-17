Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanı 'Hayırlı olsun' dedi

Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada 'Canlı yayın sonrası Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştük. Hayırlı olsun dedi. İstanbullularla buluştuk. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Kazayı gördük, yakınımızdaki sağlık ekibi hemen müdahale etti. Canlı yayında İstanbullularla buluştuk. İstanbullu sandığa gitmek suretiyle demokratik hakkını kullansın. İzliyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa bundan sonra İstanbul için samimiyetle gayretle edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbulun trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştüreceğiz. Samimiyetle gayretle ve tecrübeyle çalışmaya devam edelim' dedi.



BAHÇELİ MİTİLİ İSTANBUL'A ATMIŞTIR



MHP lideri Bahçeli'nin İstanbul temaslarına ilişkin de açıklama yapan Binali Yıldırım ' Sayın Bahçeli çalışıyor, dolaşıyor. Teşkilat da çalışıyor' dedi.

Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne böyle müdahale etti



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.



