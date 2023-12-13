VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti
Sullivan İsrail'e gidiyor
Bakan Bayraktar: Yeni bir reform ve yatırım dönemini başlatıyoruz
İsrail'den ABD ile kriz itirafı... "Arada anlaşmazlıklar var"
Teröre geçit yok! 2 bin 67 terörist öldürüldü
#CANLI "Platin Global 100 Ödülleri 2023" sahiplerini buluyor
13 Aralık 2023 Çarşamba 20:01:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 20:01:00

#CANLI "Platin Global 100 Ödülleri 2023" sahiplerini buluyor

ABONE OL

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin Global 100 Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor.

Platin Global 100 Ödülleri 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Platin Dergisi GYY Oya Yalıman: Global 100 Ödülleri, 2017 yılında başladı. İlk olarak şirketleri endeksledik ve Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketini açıkladık.

Etiketler : Platin Global Ekonomi Dergisi İş Dünyası
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX