CANLI "Platin Global 100 Ödülleri 2023" sahiplerini buluyor

Platin Global 100 Ödülleri 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Platin Dergisi GYY Oya Yalıman: Global 100 Ödülleri, 2017 yılında başladı. İlk olarak şirketleri endeksledik ve Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketini açıkladık.