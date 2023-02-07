Bahçeli'den deprem mesajı: Gün, bir olma günüdür!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Felaket haberini alır almaz bir heyet kurup afet bölgesine gönderdik. Gün bir olma, kenetlenme ve kucaklaşma günüdür.

Gündemimizin yegane konusu depremdir Milletimizle tek yumruk olup zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet tüm imkanlarını seferber etti.

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı.

Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara göz yummayacağız."

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