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#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
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10 Mart 2024 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 16:28:00

#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor

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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1 Nisan'dan sonra metro hatlarıyla otoparklarla yeni metrobüs filolarıyla, İstanbul'u trafik çilesinden kurtaracağız.

Kentsel dönüşümü biz tamamlayacağız

Etiketler : MURAT KURUM İBB AK PARTİ
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