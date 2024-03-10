#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.
Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
1 Nisan'dan sonra metro hatlarıyla otoparklarla yeni metrobüs filolarıyla, İstanbul'u trafik çilesinden kurtaracağız.
Kentsel dönüşümü biz tamamlayacağız
- #CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
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