VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
#CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! "Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kay...
Hatay'a 2 yeni hastane daha! "Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığdık"
Deprem bölgesinde 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yarın Cibuti'ye gidecek
Keşir: 5,5 milyonu aşan kadın üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketiyiz
Polisin silahını almaya çalışırken vurulan kişi hayatını kaybetti
03 Şubat 2024 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 19:20:00

#CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Çünkü biz deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

"İNSANIMIZIN BAŞINA KAKAN VİCDANSIZLARDAN DEĞİLİZ"

Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.

Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor.

"OY RENGİNE GÖRE HİZMETE VE HÜRMETE LAYIK GÖRENLERDEN DEĞİLİZ"

Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Hatay'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çok mücadele edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Hatay İlçe Belediye
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Anne oldu

Anne oldu
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX