#CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! "Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik"

#CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.

Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor.

Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Hatay'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çok mücadele edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.