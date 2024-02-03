#CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Çünkü biz deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:
Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik."İNSANIMIZIN BAŞINA KAKAN VİCDANSIZLARDAN DEĞİLİZ"
Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.
Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor."OY RENGİNE GÖRE HİZMETE VE HÜRMETE LAYIK GÖRENLERDEN DEĞİLİZ"
Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.
Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Hatay'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çok mücadele edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.
- #CANLI Hatay İlçe Aday Tanıtım Toplantısı! "Deprem bölgesinin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik"
- Hatay'a 2 yeni hastane daha! "Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığdık"
- Deprem bölgesinde 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yarın Cibuti'ye gidecek
- Keşir: 5,5 milyonu aşan kadın üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketiyiz
- Polisin silahını almaya çalışırken vurulan kişi hayatını kaybetti