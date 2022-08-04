YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı: Genelkurmay Başkanı Org. Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Kalın, 'Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Alınan kararlara göre;
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
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