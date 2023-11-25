Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı: "Demokrasiyi yozlaştırıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'' (Stratcom Summit'23) kapanış oturumunda konuştu.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

Küresel medya şirketleri, ne yazık ki küresel adaletsizliği derinleştiren ve kurumsallaştıran yapılara dönüşmüş durumdadır.

Gerçek barış ancak adaletle mümkündür, dezenformasyonlar demokrasiyi yozlaştırıyor.

Hep birlikte dünya üzerindeki zulüm çarkını, hakikat ve adalet odaklı bir anlayış ve mücadeleyle inşallah yerle yeksan edeceğiz.