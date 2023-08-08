Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz istikrar!
Ankara'da 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Temel hedefimiz istikrar.' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;
- Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı politikaların önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede gıda konusu üzerinde vurgu yapıldı.
- Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı, arzı artırıcı politikaların önemi üzerinde duruldu.
- Kamusuyla, özel sektörüyle iç tasarruf oranlarımızı arttırdığımızda cari açığı da aşağıya çekmiş olacağız. Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli ve milli üretimi desteklenmesi konusunda görüş birliğinin olduğunu ifade edebilirim.
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