Başkan Erdoğan maske kararını açıkladı

Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Bakan Koca'nın da katılımıyla birlikte başladı. Maske yasağının kaldırılması ve halen devam eden bazı kısıtlamalar dahil olmak üzere birçok konuda yeni kararların alınması bekleniyordu.

ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLADI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız.

KAPALI MEKANLARDA MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

ÖNEMLİ KARARLARIN ÇIKMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU

Omicron varyantıyla birlikte rekor kıran vaka sayılarının ardından Kovid-19, geçirdiği çeşitli mutasyonlarla birlikte gücünü önemli derecede kaybetti. Vaka sayıları her geçen gün düştü. Tüm dünyada normalleşme adımları atılmaya başlandı. Türkiye'de de maske zorunluluğu başta olmak üzere birçok kısıtlamadan vazgeçildi. Bu toplantının ardından ise yeni kararların da açıklanması öngörülüyordu.