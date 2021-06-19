Başkan Erdoğan'dan KDV desteği sinyali

Başkan Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı.

Türkiye'nin diğer ülkelerin seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan, 488 odalı oteli ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımın sembolü olarak görüyorum.

Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı.

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması

Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık. Aşılamada özellikle son dönemde gerçekleşen atılımda yeni bir döneme giriyoruz. Fransa'nın ardından Rusya'nın da uçuş kararınını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da bu konuyu Macron ile görüştük. Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.

Geçtiğimiz yıl 16 milyon misafiri yakalamıştık. Bu yıl çok daha fazla olacağına eminim. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor.

Hem ülkemizi tercih eden kazanıyor, hem de biz kazanıyoruz. Turizm yüksek istihdam ortaya çıkaran bir alandır. Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz.

Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması

Desteklerimizi ne kadar eleştirseler de biz ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Pazartesi günü kabine toplantımız var. KDV konusunu tekrar masaya yatırırız.

Turizm pastasından çok daha büyük bir pay almayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Derdi ülke ve millet olmayanlar bunu anlayamazlar.

Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konusunda adımlarımızı sıkı bir şekilde atıyoruz.

Sağlık, savunma sanayii, tekstil gibi turizm de de dünya markası olana kadar durmayacağız. Sürekli yükselttiğimiz hizmet standartlarımızla hedeflerimize yaklaşıyoruz.