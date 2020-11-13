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13 Kasım 2020 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 15:48:00

Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı

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Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir." dedi.

Erdoğan "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı. 

Erdoğan "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli" uyarısında bulundu.

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