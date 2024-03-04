Başkan Erdoğan: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırlayacağız

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırlayacağız.

Irak sınırlarımızı güvenlik altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yaz Irak sınırıyla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız.

Formumuza 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı. Forumda 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. En önemli gündem maddemiz Gazze ve Filistin'di.

Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.

Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir.