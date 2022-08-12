Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

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12 Ağustos 2022 Cuma 14:11:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 14:30:00

Başkan Erdoğan: Bir vazifenin daha yerine getirmenin huzuru içindeyiz

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Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin ibadete açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Bugün burada bir vazifenin daha yerine getirmenin huzuru içindeyiz' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan caminin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılmasına emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum.

Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Her camimizi ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık.

Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

İnşallah yakında da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni açacağız.

Etiketler : Başkan Erdoğan CAMİ AÇILIŞ
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