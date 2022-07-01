Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum.

Mezun subaylarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kuruluşlundan bugüne sürekli gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin yönetimini tebrik ediyorum.

'EN SİNSİ İHANET ŞEBEKESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ'

Askeri eğitim ve öğretim kurumlarımız tarihin en sinsi ihanet şebekesi tarafından ele geçirilmişti.

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonlarla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.

Türkiye'nin askeri personel yetiştirme sistemini çok daha uzun süre önce değiştirmesi ve yenilemesi gerekiyordu. Bu reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Bu sabotaj girişimleri devam etmiş sistemi çökertmek için her türlü gayret gösterilmiştir.

TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte dünyanın 1 numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacak ve daha ileri adımlar atacağız.

'TÜRKİYE KÜLLERİNDEN KALKAN BİR MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ ZAFERE HAZIRDIR'

1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu parçalamak isteyenleri topraklarımızdan kovup yeni bir sayfa açmıştık.

Tek parti faşizmiyle, darbelerle, terör örgütleriyle, tüm yol ve yöntemlerle başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bundan ordumuzda nasibini almıştır. Kısa bir süre önce EFES tatbikatıyla dünyaya güzel bir ders verdik. Bu şunu gösteriyor Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E NET MESAJ: RİYAKARLIK EMARESİ GÖRÜRSEK...

NATO bünyesinde müttefiklik içerisinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeteri kadar destek vermedikleri açıktır. Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ilk adımdır.

Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.

Birilerinin eteği altına saklanan Yunanistan'a bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.