VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi
Hong Kong, Çin egemenliğindeki 25 yılda demokrasinin aşınmasına tanıklık etti
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Bakan Bozdağ duyurdu! 1500 hakim ve savcı alınacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Maymun çiçeğinin yayılımını önlemek için erken teşhis ve izolasyon önemli
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak rekor tazeledi
BIST 100 endeksinden zorlu geçen ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı: Bu ilk defa oluyor
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
MEB'in ilk yaz okulları, 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı
Uygun Fiyatlı Lüks Her İhtiyacınıza Uygun Taze Çiçek Tasarımları
"Otelde vursak çok ses çıkar mı?"
TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır
24 ilde "Tümör" operasyonu!
01 Temmuz 2022 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 15:58:00

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Sıfırı tüketene kadar sürdüreceğiz

ABONE OL

Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatlamıştır.' dedi. Başkan Erdoğan, 'Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu mücadelemizi sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Geniş bir alandaki operasyonlar dahi, ihtiyacımız olan dönüşümün hayata geçirilmesine tam manasıyla yetmemiştir. Savunma sanayimize özel bir yer verdik.' şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum.

Mezun subaylarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kuruluşlundan bugüne sürekli gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin yönetimini tebrik ediyorum.

'EN SİNSİ İHANET ŞEBEKESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ'

Askeri eğitim ve öğretim kurumlarımız tarihin en sinsi ihanet şebekesi tarafından ele geçirilmişti.

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonlarla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.

Türkiye'nin askeri personel yetiştirme sistemini çok daha uzun süre önce değiştirmesi ve yenilemesi gerekiyordu. Bu reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Bu sabotaj girişimleri devam etmiş sistemi çökertmek için her türlü gayret gösterilmiştir.

TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte dünyanın 1 numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacak ve daha ileri adımlar atacağız.

'TÜRKİYE KÜLLERİNDEN KALKAN BİR MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ ZAFERE HAZIRDIR'

1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu parçalamak isteyenleri topraklarımızdan kovup yeni bir sayfa açmıştık.

Tek parti faşizmiyle, darbelerle, terör örgütleriyle, tüm yol ve yöntemlerle başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bundan ordumuzda nasibini almıştır. Kısa bir süre önce EFES tatbikatıyla dünyaya güzel bir ders verdik. Bu şunu gösteriyor Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E NET MESAJ: RİYAKARLIK EMARESİ GÖRÜRSEK...

NATO bünyesinde müttefiklik içerisinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeteri kadar destek vermedikleri açıktır. Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ilk adımdır.

Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.

Birilerinin eteği altına saklanan Yunanistan'a bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.

Etiketler : 0
14. yıl dönümü kutlaması

14. yıl dönümü kutlaması
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
İtalya'da 'en iyi' seçildiler

İtalya'da 'en iyi' seçildiler
7 yıllık evlilikte kriz

7 yıllık evlilikte kriz
"Oyunculuğu geri plana atmadım"

"Oyunculuğu geri plana atmadım"
Projeye hazırlık

Projeye hazırlık
33 yıl sonra ‘Şinanay'

33 yıl sonra ‘Şinanay'
Tekneye Ali Nazik!

Tekneye Ali Nazik!
25. yıla özel belgesel

25. yıla özel belgesel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX