Mahmut Efendi'ye veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii'ne gelen binlerce kişi yer kaptı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili kardeşlerim, ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi kaybettik. 60'lı yıllarında cuma namazına İsmailağa Camii'ne gelip kendisini dinlerdik. Son dönemlerinde çok çile çekti. Bunun ardında Hakk'a uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbimiz cümlemizi sevgili habibine komşu eylesin.

YEĞENİ KONUŞTU

Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN FATİH CAMİİ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı için Fatih Camii'ne geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da cenaze namazına katılıyor.

FATİH CAMİİNDE İNSAN SELİ

Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN MAHMUT USTAOSMANOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.