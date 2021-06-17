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17 Haziran 2021 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 15:19:00

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Artık neticelenmesini istiyoruz

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Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

Etiketler : başkan erdoğan güneydoğu avrupa açıklama
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