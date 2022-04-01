Başkan Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum.

Araştırmalar ülkemizdeki kitap okuma alışkanlığının giderek yükseldiğini göstermektedir. Millet Kütüphanesi'nden baha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız.

Bizim gençliğimizde, nereyi bulursak orada ders çalışarak, okul hayatımıza devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı.

SOSYAL MEDYA MESAJI

Sosyal medya sağladığı kolaylıkların yanında doğru ve kararında kullanılmazsa bataklık gibi tehditleri içinde barındırıyor.

En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz.

CERRAHPAŞA KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Başkan Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Kütüphanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi.