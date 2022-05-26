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26 Mayıs 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 15:02:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz". diyerek sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

KRİTİK BİR SÜRECE GİRDİK

"Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum.

Türkiye dünyanın en köklü devlet geleceğine sahip ülkelerin başında gelmektedir. Tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını geleceğe taşımak istediğini göstermiştir.

Ülkemiz uzunca vakit darbelerle, vesayetle, yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Kamuda da kimi zaman ideolojik, kimi zaman ahlaki aşınma gibi zafiyetler yaşanmış olabilir. Ama bu milleti mayası sağlam olduğu için hepsinin üstesinden geldik.

Artık tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönetebileceğimiz kritik sürece girdik.

PEK ÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK

Kurumlarımızın altyapısının geliştirilmesinden elektronik devlet uygulamalarına kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Eksikleri bu kadar kısa sürede telafi etmek kolay olmadı.

Kamu personeli olmak belirli kurallara, sınavlara bağlı olarak yürütülmektedir. Her bir kamu görevlisi kendisine verilen görevi yerine getirmek için çalışmaktadır.

Bunun dışına çıkıp meşru yollara girenler hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Terör örgütleriyle iltisakı nedeniyle ihraç edilen çok sayıda personel oldu.

Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın bürokratları hedef aldığını, tehdit etmeye başladığını görmeye başladık. Kamu görevlileri elbette eleştirilebilir.

Evet yapılan iş ve işlemleri eleştirdik, hukuk yoluna başvurduk. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleyişle hukuka saygımızı gösterdik.

BÖYLE BİR REZİLLİĞE, KEPAZELİĞE, AHLAKSIZLIĞA İZİN VEREMEYİZ

Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı dil demokratik hukuk devletine uygun değildir. Kendisine oy vermediği için çiftçiye, esnafa hakaret ettiği gibi bürokratları tehdit etmektedir. Verdiği karar için hakimi, operasyon için askeri, imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi?

Etiketler : Başkan Erdoğan chp Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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