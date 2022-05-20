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20 Mayıs 2022 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 15:53:00

Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Milleti aldatmayın!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Darülaceze şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak." dedi. Erdoğan, "İstanbul'un şu anda Büyükşehir Başkanlığı'nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin bu anlamda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan bir musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz" diyerek İBB'yi eleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze'ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

Kimsesizlerin kimsesi olması için bu güzide kurumu milletimize armağan eden Sultan Abdülhamid'i Sani'den bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiç bir ayrım gözetmeden. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin ve milletimizin insana bakışının en güzel örneklerinden biridir. Biz de ecdaddan aldığımız ilhamla üstlendiğimiz her görevde çalışmalarımızı insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ve yaradılanı severiz yaradandan ötürü ilkesiyle yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz.

Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde 30 bini çocuk 100 bin insanımıza şefkat yuvası olması benzer çalışmalarımızda bize ilham vermektedir. Gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile bir büyük aile olan bu müessesenin yaşatılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunan herkese, bakanlarımızdan tüm yanlarındaki elemanlara kadar herkese şahsım, milletim adına teşekkür ederiyorum. Bugün Darülaceze'nin hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz belediye başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temeli atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor.

SUYU AKMAYAN MUSLUĞU AÇMAKLA MİLLETE HİZMET ETTİK DİYEMEZSİNİZ

Tabi bir şeyi sormam lazım İstabul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yap yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok bakın burada şimdi yatay mimari anlayışı ile inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan bine yakın sakini ile insanımıza hizmet verecektir.

"GELECEĞİ KURTARMAYA YETMEZ"

Sosyal hizmet şehrimizin inşasında da devletimizin yanında bağışçılarımızdan da destek bekliyoruz.

Değerli dostlar milletimizin asırlardır yaşadığı nice saldırıları metanetle göğüsleme başarının gerisinde sahip olduğu birlik ve beraberlik vardır.

Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz dezavantajlı grupları sosyal yapımız içerisinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar sayesinde istedikleri hayatlara kavuşturmaktayız.

Şu dünyayı tanımışsan ülkemiz gibi bir örnek daha yok.

Öte yandan büyük ailelerin giderek dağılması da üzüntü vericidir. Aile yapısındaki dağılma ve aşınma nesillerimizin geleceğinde bir belirsizliğe yol açmıştır. Eğitim ise önce ailede başlar. Daha ileri gidiyorum. Ana karnında başlar. Okul tek başına yapamaz.

''FETİH ŞENLİKLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ''

İstanbul'a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. İnşallah bu örnek projenin açılışını da birlikte yapacağız.

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