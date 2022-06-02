Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

BATI'YA KENDİ MÜHRÜNÜ VURACAKSIN

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın.

Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz diye soruyorlar? Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyor, gençlerle yorulan insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Enerjiyi bir yerlere vermem lazım. Nereye veriyoruz? Eserlere tabi ki...

'BU ÜLKEDE BİR DAHA BORALTAN KÖPRÜLERİ OLSUN İSTEMİYORUZ

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin akıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere... Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine "Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin" demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 kat öldürülen teröristler var. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları unutmadık.

TEKNOFEST'İ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Türkiye'de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Gençlerimiz sadece eğitimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Bakü'deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz tekstil kağıdı nedir bilir misiniz? Biz bunları abilerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, o kitabınız yok, 1 hafta sonraya size gün verirlerdi. Biz bunları yaşadık, dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. Kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim-öğretim yılı başlarken yavrularımız kitaplarını sıralarının üzerinde görsünler. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet, devam edeceğiz.

YAZ OKULU DÖNEMİNİ BU YIL ÜCRETSİZ BAŞLIYORUZ

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz. Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde ücretsiz yaz okulu uygulamasını başlatıyoruz. Anaokulundan yüksek öğretime kadar devletin tüm imkanlarıyla sizin yanınızdayız. Siyasi bağımsızlığımızın sembolü olan milli teknoloji hamlesini sizinle başaracağız. Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İstihdam artıyor.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI

Uzay misyonunu küçümseyenlere rastlıyoruz. Biri çıkmış her şey bitti şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Bunlar uzaya kağıttan uçak bile fırlatamaz. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız. O göndereceğimiz evladımız belki de bu salonda.