Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

05 Haziran 2022 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 15:27:00
Başkan Erdoğan, partisinin “30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor
#CANLI Başkan Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanışı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.
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