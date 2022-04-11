Bakan Nebati'den kur ve enflasyon mesajı

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11 Nisan 2022 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:31:00

Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den dikkat çeken döviz kurları ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu. Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye kalkınacak ve 21. yüzyılda hak ettiği seviyeyi yakalayacak diye bir iddiamız var. Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konuma gelmek. Bizim iddiamız Türkiye'yi en büyük 10 ekonominin içine sokmaktır. Sizi dinlemeye ama bu iddiamızın da sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ifade etmeye geldik. İddia sahibi olmak özgüven gerektirir. Özgüveniniz ve iddianız varsa, yerli aracını, yerli uçağınızı ve İHA'larınızı yaparsınız.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil, son 20 yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye'si değiliz, 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye'yiz.

Biz başarıların altına imza attıkça, bizi karalamaya çalışıyorlar, olsun biz çalışmaya devam edeceğiz.

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