VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt
Bakan Bozdağ'dan Pınar Gültekin açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sadr'ın sahneden çekilmesi sonrası Irak'ı ne bekliyor?
Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek
Litvanya Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak karar
Kritik görev üstlenecek BOYGA sahaya çıkıyor
Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret
Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması
Salih Müslim sonrası bir skandal daha!
İtalya'da haziranda başlayan kuraklık, yazın geri kalanı için büyük endişe kaynağı
Stratejik rekabetten stratejik iş birliğine
Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangınınına müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı
İklim değişimine bağlı aşırı sıcaklıkla ani yağışlar artabilir
İş insanı İrfan Güneş, "tehdit ve yağma" suçlamasıyla tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, iddialara cevap verdi: Türkiye'ye gelmesine müsaade etmeyiz
Marmaris'teki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
"Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var"
İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni sınırda yakalandı
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?
36 milyon böyle gitmiş!
23 Haziran 2022 Perşembe 14:37:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 14:40:00

AK Partili Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu açıklasın, kendi maaşında ne kadar artış olmuş...

ABONE OL

#CANLI AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal muhalefetin iddialarını cevaplıyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum.

Etiketler : 0
Yasemin İlan kimdir?

Yasemin İlan kimdir?
Kardeşini evlendirdi

Kardeşini evlendirdi
Ankara'da Alanson rüzgarı

Ankara'da Alanson rüzgarı
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Buruk kutlama

Buruk kutlama
Single heyecanı

Single heyecanı
Apar topar Almanya'ya gitti

Apar topar Almanya'ya gitti
Sezonu açtı

Sezonu açtı
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX