Muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt

AK Partili Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu açıklasın, kendi maaşında ne kadar artış olmuş...

AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum.