Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki

13. Büyükelçiler Konferansı... Başkan Erdoğan Çankaya Köşkünde elçilere hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Konferansın icrasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Devletimizi gururla temsil eden büyükelçilerimizin değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Büyükelçilerimizin kendi aralarında bilgi paylaşıma imkan veren konferansın idari yapımızda önemli bir ihtiyacı giderdiğini görüyoruz. Bir günü bir asra bedele olan bu dönemlerde en küçük bir ihmalin sonuçları ağır olacaktır. Türkiye sadece devlet organlarında eş güdüm eksikliğini değil, çatışmanın bedelini ödemiş bir devlettir. İlk göreve geldiğimizde maalesef biz de bu sorunla yüzleştik. Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Birçok karanlık odakla karşılaştık, mücadele ettik. 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar devletin içine çöreklenmiş yapıların hedefi haline geldik. Hamd olsun tüm saldırıları boşa çıkardık. Bürokratlarımızın da çabasıyla ülkemize önemli eserler kazandırdık.

Yönetimde çift başlılığa son veren bu sistemin avantajları salgın döneminde müşahade ettik. Kendi insanımıza sahip çıktığımız gibi bizden talepte bulunan 12 uluslararası kuruluşa destek gönderdik. Fedakarca çalışan siz büyükelçilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Çevremizde barış ve işbirliği kuşağı oluşturma anlayışıyla hareket ediyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler, savaşın kazananının olmayacağını bize göstermiştir. Çocukların can verdiği bir ortamda kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği açıktır. Hem Zelenski hem Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Bölgemizde sükun hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

"MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır. Yaklaşık 30 sene boyunca süren işgal politikaları karşısında maalesef uluslararası toplum kayda değer bir adım atmadı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca kayıplarının acısıyla yaşamak zorunda bırakıldı. 44 gün süren mücadele neticesinde Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Kafkasya'da kalıcı barış konusunda önemli mesafeler aldık. Paşinyan ile çok yapıcı bir görüşme yaptık. Ermenistan'ın çağrılara karşılık vermesiyle bölgemizin kısa süre içinde istikrara kavuşacağına inanıyorum.

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin hakkını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Balkanlar'da istikrar, işbirliği ve refahın tesisi için ayrıca çalışıyoruz.