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10 Ağustos 2023 Perşembe 07:13:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 07:13:00

‘Cankuş' hayat kurtardı

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Antalya Kemer'de tatil yapan 61 yaşındaki Alman Waldemar Kriwodub, denize girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Antalya Kemer'de tatil yapan 61 yaşındaki Alman Waldemar Kriwodub, denize girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Turistin yardım istediğini fark eden cankurtaranlar, suya "Cankuş" isimli can kurtaran robotunu indirdi. Drone pilotu Nikola Kazar'ın kumanda yardımıyla yönettiği robot, boğulma tehlikesi geçiren turiste saniyeler içerisinde ulaşıp can simidi atarak kurtulmasını sağladı.

Etiketler : hayat kurtardı Antalya Kemer Alman Waldemar Kriwodub
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